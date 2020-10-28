"Достаточного количества доз вакцины от COVID-19 для всего населения не будет до конца 2021 года", — сказал собеседник агентства, передавая слова представителя Еврокомиссии в ходе закрытого заседания с дипломатами стран — членов ЕС. Эти слова Reuters также подтвердил второй чиновник.
Представитель Еврокомиссии был недоступен для комментариев, пишет РБК со ссылкой на Reuters.
Всего ЕС зарезервировал более 1 млрд доз потенциальных вакцин от коронавируса. Их разрабатывают такие компании, как AstraZeneca, Sanofi и Johnson & Johnson. Переговоры ведутся также с CureVac, Moderna и Pfizer, сообщил агентству представитель ЕС.
Контракт с Janssen Pharmaceutica NV, подразделением Johnson & Johnson, был заключен в начале октября. Согласно договору, если препарат докажет безопасность и эффективность, страны ЕС смогут закупить его для 200 млн человек.
На фоне второй волны коронавируса председатель Евросовета Шарль Мишель призвал страны ЕС сосредоточиться на тестировании, отслеживании контактов с зараженными COVID-19 и стратегии по вакцинации (pdf) "Мы должны определить критерии для распределения вакцин между разными странами Европы. Важно также определить приоритетные группы, которым следует вводить вакцины", — указал он.
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