"Достаточного количества доз вакцины от COVID-19 для всего населения не будет до конца 2021 года", — сказал собеседник агентства, передавая слова представителя Еврокомиссии в ходе закрытого заседания с дипломатами стран — членов ЕС. Эти слова Reuters также подтвердил второй чиновник.

Представитель Еврокомиссии был недоступен для комментариев, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

Всего ЕС зарезервировал более 1 млрд доз потенциальных вакцин от коронавируса. Их разрабатывают такие компании, как AstraZeneca, Sanofi и Johnson & Johnson. Переговоры ведутся также с CureVac, Moderna и Pfizer, сообщил агентству представитель ЕС.

Контракт с Janssen Pharmaceutica NV, подразделением Johnson & Johnson, был заключен в начале октября. Согласно договору, если препарат докажет безопасность и эффективность, страны ЕС смогут закупить его для 200 млн человек.

На фоне второй волны коронавируса председатель Евросовета Шарль Мишель призвал страны ЕС сосредоточиться на тестировании, отслеживании контактов с зараженными COVID-19 и стратегии по вакцинации (pdf) "Мы должны определить критерии для распределения вакцин между разными странами Европы. Важно также определить приоритетные группы, которым следует вводить вакцины", — указал он.