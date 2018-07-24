Сейчас в Европе имеется только один свободный вертолет для тушения пожаров, так как с просьбой о международной помощи в тушении лесных пожаров обратились также Сербия, Греция, Финляндия. На данный момент Латвия "встала в очередь", пояснили в ГПСС.

Беларусь уже откликнулась на просьбу, и вертолеты готовы вылететь в Латвию. Сейчас МВД и МИД оформляют необходимую для этого документацию.

Как сообщалось, вчера правительство на внеочередном заседании приняло решение поддержать просьбу о международной помощи в тушении пожара в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости.

После заседание правительства Козловскис сказал, что Кабинет министров решил просить международной помощи в рамках гражданской обороны ЕС и НАТО. "Это потребует определенного времени, но мы надеемся на отзывчивость стран-участниц", — сказал он.

В просьбе о помощи определено, что Латвия хотела бы, чтобы на месте пожара постоянно могли действовать три вертолета, приспособленных для тушения пожаров, добавил Козловскис.

Все необходимые расходы на размещение, воду, продукты питания и горючее будут покрыты из средств госбюджета на непредвиденные расходы. Уточнить их сумму можно будет после того, как станут известны ресурсы. Есть возможность не применять процедуру публичной закупки в отношении вопросов, касающихся необходимых закупок для обеспечения конкретных спасательных работ, отметил он.

Замначальника ГПСС Кристап Эклонс отметил, что горение торфяного болота и леса может продолжаться еще неделю и больше. ГПСС поддерживает контакты с ближайшими соседними странами — Литвой и Эстонией — и выясняет, какие технические, а при необходимости и человеческие ресурсы они готовы предоставить.

Госполиция пока не усматривает признаков злонамеренного поджога при возникновении пожара в Валдгалской волости, сообщил начальник главного управления Криминальной полиции Андрей Гришин.

Полиция возбудила уголовный процесс по 186-й статье Уголовного закона об уничтожении и порче имущества по неосторожности.

Пожар на торфяном болоте в Валдгалской волости начался во вторник, 17 июля, позже пламя распространилось и на лес. По данным программы ЕС "Copernicus" на 23 июля, выгорело 1010,5 га леса, что на 170 га больше, чем сутки назад.

По информации со спутников выгорело 267 га леса, 311,7 га кустарников и травы, 431,8 га торфяного болота.

Ранее из-за сильного задымления был эвакуирован поселок Стикли в Вентспилсском крае, но в субботу большинство его жителей вернулись домой под подпись о том, что сами берут на себя ответственность за свою безопасность.