"Ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины — новые списки — решение и исполнительное распоряжение", — гласит один из документов, прилагаемых к повестке встречи.
Других подробностей предстоящего обсуждения новых ограничительных мер нет.
19 марта власти Евросоюза заявили, что не признают проведение выборов президента России в Крыму. "Евросоюз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, а значит, не признает проведение выборов на полуострове", — говорилось в заявлении Майи Косьянчич, пресс-секретаря Европейской службы внешних связей (EEAS) — внешнеполитического ведомства ЕС.
Спустя еще день Косьянчич заявила, что Евросоюз получил от Украины список людей, принимавших участие в организации выборов российского президента в Крыму. В этом списке 140 имен, уточнила Косьянчич. Тогда же она добавила, что решения об изменении санкционного режима в отношении России должны принимать все страны ЕС единогласно.
В начале мая о расширении антироссийских санкций объявил президент Украины Петр Порошенко. Он объяснил, что новые санкции связаны в том числе с "проведением незаконных выборов президента" на территории Крыма. Украинский президент пояснил, что новые украинские санкции будут синхронизированы с санкциями США.
Пашинян избран премьер-министром Армении после трех недель протестных акций (2)
Лидер оппозиционного движения «Елк» Никол Пашинян...
В ЕС обсудят новые антироссийские санкции из-за "подрыва суверенитета" Украины (12)
Комитет постоянных представителей государств-членов...
Убийца журналистки Петер Мадсен обжаловал пожизненный приговор
Датский изобретатель Петер Мадсен, приговоренный к...
ФРГ и Франция ждут от Путина конструктивного сотрудничества (6)
После вступления Путина в должность президента Берлин...
Bellingcat назвала имена российских военных, причастных к обстрелу мирных жителей в Мариуполе (34)
Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat...
TOP новостей
Сейм Литвы призвал поддержать Украину в ее защите от агрессора (28)
Стремление Украины защитить себя и вернуть себе...
Посольство Грузии в Литве сменило вывеску: теперь это посольство Сакартвело (36)
Посольство Грузии в Литве в понедельник сменило...
Эксперт в сфере безопасности: Россия может ударить по месту, которое считает уязвимым (63)
Нужно ли оценивать стратегию России в отношении...
Лидер правящей партии Литвы не видит смысла в импичменте президенту (10)
Лидер правящего Литовского союза крестьян и зеленых...
Алкозамков не будет: после трагического ДТП ищут другой выход (1)
В последнее время каршеринговая компания CityBee попала в...