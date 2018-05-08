Комитет постоянных представителей государств-членов ЕС (Coreper) во вторник, 8 мая, соберется на встречу, в ходе которой решено поднять вопрос о новых санкциях в отношении России. Это следует из документации на сайте Совета Европы к предстоящей встрече, пишет РБК.
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© DELFI / Domantas Pipas

"Ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины — новые списки — решение и исполнительное распоряжение", — гласит один из документов, прилагаемых к повестке встречи.

Других подробностей предстоящего обсуждения новых ограничительных мер нет.

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19 марта власти Евросоюза заявили, что не признают проведение выборов президента России в Крыму. "Евросоюз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, а значит, не признает проведение выборов на полуострове", — говорилось в заявлении Майи Косьянчич, пресс-секретаря Европейской службы внешних связей (EEAS) — внешнеполитического ведомства ЕС.

Спустя еще день Косьянчич заявила, что Евросоюз получил от Украины список людей, принимавших участие в организации выборов российского президента в Крыму. В этом списке 140 имен, уточнила Косьянчич. Тогда же она добавила, что решения об изменении санкционного режима в отношении России должны принимать все страны ЕС единогласно.

В начале мая о расширении антироссийских санкций объявил президент Украины Петр Порошенко. Он объяснил, что новые санкции связаны в том числе с "проведением незаконных выборов президента" на территории Крыма. Украинский президент пояснил, что новые украинские санкции будут синхронизированы с санкциями США.

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