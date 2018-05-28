Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини в понедельник, 28 мая, выразила "уверенность "в том, что политикам удастся "гарантировать интересы итальянского народа, которые совпадают с интересами Европейского Союза". Она отметила, что доверие итальянцев к ЕС в последние дни вновь возросло.

Аналогичную позицию на встрече с коллегами в Брюсселе высказал государственный министр в МИД ФРГ Михаэль Рот (Michael Roth). Отметив, что Италия является одним из основателей ЕС, он выразил надежду, что вскоре в Риме будет сформировано стабильное европейски ориентированное правительство. При этом, по его словам, Берлину, которому потребовалось шесть месяцев на формирование нового кабинета министров, стоит воздержаться от советов Италии.

С ним солидарен министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн. По его словам, Евросоюз не должен давать "никаких инструкций" президенту Италии, которого он назвал "хорошим итальянцем и хорошим европейцем". "Я думаю, что он знает, что делает", - подчеркнул Ассельборн.

Новые выборы не изменят ситуацию

В свою очередь глава австрийского внешнеполитического ведомства Карин Кнайсль назвала возможным путем выхода из политического кризиса попытку Маттареллы сформировать правительство технократов под руководством бывшего высокопоставленного сотрудника Международного валютного фонда Карло Коттарелли. "В Италии и ранее неоднократно работали правительства экспертов", - отметила она.

Если такой кабинет министров не удастся утвердить в парламенте, страну осенью могут ждать досрочные выборы. При этом глава МИД Финляндии Тимо Сойни весьма скептически относится к тому, что новые выборы могут привести к коренному изменению ситуации. "Результат будет примерно такой же", - отметил он.

Переговоры о формировании нового правительства Италии завершились безрезультатно 27 мая, после того как возник конфликт между Маттареллой и коалицией из движения "Пять звезд" и партии "Лига". Сторонам не удалось договориться о кандидатуре министра экономики и финансов. Президент отказался утвердить на этом посту Паоло Савону, известного своими евроскептическими взглядами. В свою очередь "Пять звезд" и "Лига" уже объявили, что не проголосуют в парламенте в поддержку "правительства технократов", которое намерен предложить Серджо Маттарелла.