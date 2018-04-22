В Ереване полиция начала разгон демонстрантов с использованием спецсредств. СМИ сообщают о задержании лидера протестов Никола Пашиняна и нескольких пострадавших.
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Происходит это после быстротечных переговоров Пашиняна с премьером Саргсяном, отставки которого он добивается. Премьер, отработавший ранее два президентских срока, назвал требования оппозиции "шантажом государства".

Переговоры прошли на центральной площади Еревана - площади Республики. News.am передает, что оттуда протестующие во главе с Пашиняном направились в административный район Эребуни - по-видимому, намереваясь блокировать некоторые учреждения.

EVN Report передает, что на улицах вновь начались массовые задержания. Протестующих скручивают полицейские и помогающие им "красные береты". При этом сообщается о задержании Пашиняна, который, будучи депутатом, наделен неприкосновенностью.

В Ереване с 13 апреля продолжаются акции протеста против назначения Саргсяна на пост премьер-министра Армении. В субботу полиция задержала более 100 оппозиционеров. Активисты начали перекрывать улицы для проезда автотранспорта в спальных районах Еревана. Участники протестного движения недовольны тем, что завершивший свое 10-летнее пребывание на посту президента Саргсян остался у власти, но уже на должности премьера. Они требуют отставки главы правительства.

NEWSru.com
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