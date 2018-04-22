Происходит это после быстротечных переговоров Пашиняна с премьером Саргсяном, отставки которого он добивается. Премьер, отработавший ранее два президентских срока, назвал требования оппозиции "шантажом государства".
Переговоры прошли на центральной площади Еревана - площади Республики. News.am передает, что оттуда протестующие во главе с Пашиняном направились в административный район Эребуни - по-видимому, намереваясь блокировать некоторые учреждения.
EVN Report передает, что на улицах вновь начались массовые задержания. Протестующих скручивают полицейские и помогающие им "красные береты". При этом сообщается о задержании Пашиняна, который, будучи депутатом, наделен неприкосновенностью.
В Ереване с 13 апреля продолжаются акции протеста против назначения Саргсяна на пост премьер-министра Армении. В субботу полиция задержала более 100 оппозиционеров. Активисты начали перекрывать улицы для проезда автотранспорта в спальных районах Еревана. Участники протестного движения недовольны тем, что завершивший свое 10-летнее пребывание на посту президента Саргсян остался у власти, но уже на должности премьера. Они требуют отставки главы правительства.
В США голый мужчина застрелил троих посетителей кафе (4)
Полиция американского штата Теннесси разыскивает...
На празднике в Китае перевернулись "драконьи" лодки: погибли 17 человек (1)
На юге Китая в городе Гуйлинь в Гуанси-Чжуанском...
В Афганистане число жертв теракта превысило 30 человек (2)
Смертник подорвал бомбу возле центра регистрации...
Полиция Франции оцепила излюбленный туристами остров Мон-Сен-Мишель (1)
Представитель местных властей сообщил, что в разговоре...
TOP новостей
Новые планы: готовят налоговые льготы для родителей (20)
Правительство Литвы в минувшую среду одобрило планы,...
В Вильнюсе люди стояли в очереди, чтобы поесть за 23 евро (38)
В Вильнюсе третий год подряд прошло гастрономическое...
Barclays планирует упразднить в Литве 350 рабочих мест (42)
Barclays планирует упразднить в Литве 350 рабочих мест или...
Беспокойная ночь в Вильнюсе: полет на кольцо, нападение на свадьбу (5)
Ночь на воскресенье в Вильнюсе была очень беспокойной:...