По данным "Коммерсанта", истребитель потерпел крушение при выполнении тренировочного полета. Египетский пилот успел катапультироваться, его жизни, по предварительной информации, ничего не угрожает.

По словам источника газеты в авиационной промышленности, причиной инцидента могли стать либо технические неполадки, в частности отказ комплексной системы управления, либо ошибка пилота. Расследованием займется специальная комиссия ВВС Египта.

Египет получил российские истребители МиГ-29М/М2 в рамках одного из крупнейших авиационных контрактов последних пяти лет, отмечает "Коммерсант". 46 машин обошлись ВВС Египта примерно в 2,5 млрд долларов. Все они оснащены новейшими оптико-локационными станциями ОЛС-УЭ, подвесными прицельными контейнерами и малогабаритной станцией постановки радиоэлектронных помех (МСП).

В июне 2017 года глава Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил на авиасалоне "Ле Бурже", что Россия начала поставлять истребители МиГ-29 в Египет. "Согласно контракту, уже выполнены первые поставки. Сейчас идет обучение пилотов", - заявил тогда Михеев. В конце апреля 2018 года о получении Египтом части самолетов МиГ-29 в рамках контракта с Россией заявлял замминистра обороны Египта Мохаммад эль-Кешки.

РБК напоминает, что Москва и Каир еще в 2014 году подписали пакет контрактов в военно-технической сфере на сумму примерно в 3,5 млрд долларов. Россия поставляет Египту системы противовоздушной обороны, артиллерии, стрелкового оружия и авиации.

Одноместный МиГ-29М представляет собой глубокую модернизацию базовой модели, МиГ-29, разработка которой велась в 1970-х годах. Первый полет МиГ-29М совершил в 1986 году. Машина отличается усовершенствованной системой управления, конструкцией воздухозаборников и тормозной системы, расширенной номенклатурой вооружения и относится к поколению 4++. В настоящее время истребитель числится в составе ВВС более 25 стран.