В Египте столкнулись два поезда: минимум 19 погибших

Пассажирский состав врезался в товарный поезд в провинции Бухейра к северу от Каира. По предварительным сведениям, во время движения отцепились два пассажирских вагона, в них врезался шедший следом товарный состав. На месте происшествия прибыли десятки машин скорой помощи, передает Euronews.

Последняя подобная авария произошла в Египте в августе прошлого года, когда направлявшийся из Каира в Александрию пассажирский состав на полном ходу врезался в окрестностях северной столицы в стоявший на путях поезд из Порт-Саида. Тогда погиб 41 человек, свыше 30 пострадали.