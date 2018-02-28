В Египте столкнулись два поезда: минимум 19 погибших

Пассажирский состав врезался в товарный поезд в провинции Бухейра к северу от Каира. По предварительным сведениям, во время движения отцепились два пассажирских вагона, в них врезался шедший следом товарный состав. На месте происшествия прибыли десятки машин скорой помощи, передает Euronews.
Последняя подобная авария произошла в Египте в августе прошлого года, когда направлявшийся из Каира в Александрию пассажирский состав на полном ходу врезался в окрестностях северной столицы в стоявший на путях поезд из Порт-Саида. Тогда погиб 41 человек, свыше 30 пострадали.
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