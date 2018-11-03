"Коммерсант" со ссылкой на источник уточнил, что разбился один из истребителей МиГ-29М/М2, который Россия поставила в Египет в 2018 году в рамках контракта. Египетский пилот катапультировался, его жизни ничего не угрожает. Причиной аварии могли стать технические неполадки или ошибка пилота.
ОАК собирается отправить в Египет технических специалистов для помощи в расследовании, которое ведет специальная комиссия ВВС Египта.
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