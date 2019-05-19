В результате взрыва близ известнейшей туристической достопримечательности Египта ранены не менее 12 человек. По данным Reuters, большинство пострадавших - туристы.
Sprogimas Gizoje
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Близ пирамид Гизы в Египте прогремел взрыв, целью которого, по всей видимости, являлся автобус с туристами. В результате в воскресенье, 19 мая, ранены не менее 12 человек, сообщает Reuters со ссылкой на два местных источника в сфере безопасности. Согласно этим данным, большинство раненых - иностранные туристы.


По данным телеканала Al Hadath, пострадали по меньшей мере 14 человек, самодельное взрывное устройство приведено в действие близ Большого египетского музея в городе Гиза. AFP со ссылкой на источники в правоохранительных органах и здравоохранении пишет о 17 раненых.

Deutsche Welle
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