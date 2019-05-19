Близ пирамид Гизы в Египте прогремел взрыв, целью которого, по всей видимости, являлся автобус с туристами. В результате в воскресенье, 19 мая, ранены не менее 12 человек, сообщает Reuters со ссылкой на два местных источника в сфере безопасности. Согласно этим данным, большинство раненых - иностранные туристы.

#DEVELOPING #Egyptian security sources says at least 16 people injured in the bombing of the tourist bus in front of the Great Egyptian Museum in #Giza. — EHA News (@eha_news) 19 мая 2019 г.



По данным телеканала Al Hadath, пострадали по меньшей мере 14 человек, самодельное взрывное устройство приведено в действие близ Большого египетского музея в городе Гиза. AFP со ссылкой на источники в правоохранительных органах и здравоохранении пишет о 17 раненых.