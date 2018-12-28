В Египте около пирамид в Гизе подорвали автобус с туристами. Есть погибшие

В результате погибли по меньшей мере два человека и десять человек пострадали, цитирует телеканал МВД Египта. Погибшие — туристы из Вьетнама, передает Медуза.

Взрывное устройство было спрятано рядом с дорогой, сообщает Sky News Arabiya. ”Аль-Арабия” уточняет, что это была, по предварительным данным, самодельная бомба.