В Египте около пирамид в Гизе был подорван автобус с туристами. Об этом сообщает ”Аль-Арабия”.
© Reuters / Scanpix

В результате погибли по меньшей мере два человека и десять человек пострадали, цитирует телеканал МВД Египта. Погибшие — туристы из Вьетнама, передает Медуза.

Взрывное устройство было спрятано рядом с дорогой, сообщает Sky News Arabiya. ”Аль-Арабия” уточняет, что это была, по предварительным данным, самодельная бомба.

В Египте около пирамид в Гизе подорвали автобус с туристами. Есть погибшие
© Reuters / Scanpix
В Египте около пирамид в Гизе подорвали автобус с туристами. Есть погибшие
© Reuters / Scanpix
rus.delfi.ee
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