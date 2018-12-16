Гробница принадлежит высокопоставленному жрецу, жившему во времена пятой династии фараонов Древнего Египта. Захоронение, как полагают археологи, ни разу не разграблялось и сохранилось до наших дней примерно таким же, как его задумывали архитекторы.

Высота гробницы — 3 метра, длина — около десяти. Ее стены украшены фресками, изображающими жреца с его семьей.

В Саккаре расположен один из древнейших известных некрополей Египта. Самые древние из обнаруженных там захоронений относятся к XXX веку до нашей эры.