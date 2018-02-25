Крупный некрополь из восьми гробниц обнаружили египетские археологи к югу от Каира. Находку называют крупнейшей за последние годы, передает Reuters. О первых результатах раскопок в субботу сообщил министр по делам древности Египта Халеда аль-Аннани.
Faraono Tutanchamono auksinis sarkofagas
© AP/Scanpix

Захоронение, в котором насчитали около 40 каменных саркофагов, обнаружено в районе Туна эль-Джабаль к югу от Каира. Ему более 2000 лет.

По словам министра, в некрополе найдены захоронения разных периодов древнеегипетской истории от Позднего царства до эпохи Птолемеев. Все они принадлежат жрецам и чиновникам. В гробницах обнаружены различные артефакты, в том числе драгоценности и около тысячи погребальных статуэток.

Ученые считают, что это одно из крупнейших археологических открытий в Египте последних лет, работа археологов в районе находки в Туна эль-Джабаль займет еще порядка пяти лет, передает РИА "Новости".

Аль-Аннани говорит, что вскоре это место станет еще одной достопримечательностью для туристов, миллионы которых ежегодно приезжают в Египет, чтобы осмотреть пирамиды и сокровища эпохи фараонов.

Рекордное количество туристов посетило Египет в 2010 году, до начала беспорядков и революции, которая привела к свержению президента Мубарака. Тогда в Египте побывали 14,7 млн человек. В 2017 году приехали 8,3 млн, что в полтора раза больше, чем в 2016, напоминает Reuters.

NEWSru.com
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