Захоронение, в котором насчитали около 40 каменных саркофагов, обнаружено в районе Туна эль-Джабаль к югу от Каира. Ему более 2000 лет.
По словам министра, в некрополе найдены захоронения разных периодов древнеегипетской истории от Позднего царства до эпохи Птолемеев. Все они принадлежат жрецам и чиновникам. В гробницах обнаружены различные артефакты, в том числе драгоценности и около тысячи погребальных статуэток.
Ученые считают, что это одно из крупнейших археологических открытий в Египте последних лет, работа археологов в районе находки в Туна эль-Джабаль займет еще порядка пяти лет, передает РИА "Новости".
Аль-Аннани говорит, что вскоре это место станет еще одной достопримечательностью для туристов, миллионы которых ежегодно приезжают в Египет, чтобы осмотреть пирамиды и сокровища эпохи фараонов.
Рекордное количество туристов посетило Египет в 2010 году, до начала беспорядков и революции, которая привела к свержению президента Мубарака. Тогда в Египте побывали 14,7 млн человек. В 2017 году приехали 8,3 млн, что в полтора раза больше, чем в 2016, напоминает Reuters.
В Иерусалиме на неопределенный срок закрыт Храм Гроба Господня
Церковные иерархи протестуют против "систематической...
Участники Pussy Riot были задержаны ФСБ в Крыму
Двое участников группы Pussy Riot по приезду в Керчь были...
В латвийский "список Магнитского" включен и Рамзан Кадыров (2)
В числе 49 лиц, которым глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич...
Прослушка: oрганизаторы поставок кокаина из Буэнос-Айреса говорили об участии в этом посла РФ (82)
Организаторы поставок кокаина из Буэнос-Айреса -...
Китай отменяет ограничение на два срока для руководителя страны (3)
Китай отменяет ограничение на два срока для...
TOP новостей
Родители не догадываются, что за отпуск с детьми им грозит штраф (8)
Когда хочу, тогда и отдыхаю – учителя, сталкивающиеся с...
Некоторых евромонет в Литве, возможно, не останется (48)
В Эстонии возникает дискуссия о том, что надо бы...
Будет еще холоднее: температура снизится до -26 градусов
В первой половине предстоящей недели похолодает еще...
В Латвии ликвидируют банк ABLV, работавший с СНГ (68)
Третий по объему вкладов латвийский банк - ABLV - будет...