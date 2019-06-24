В Эфиопии при попытке переворота убили главу генштаба

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед в воскресенье, 23 июня, объявил о попытке переворота в штате Амхара - втором по численности населения регионе страны. Переворот, по его словам, удалось пресечь.
В результате произошедшего погибли глава правительства Амхары Амбахья Меконнен и его советник. Вскоре после этого своим охранником в Аддис-Абебе был застрелен глава генерального штаба эфиопской армии Сеаре Меконнен, телохранитель сейчас находится под стражей.
Две эти атаки взаимосвязаны, заявил пресс-секретарь премьер-министра Нигуссу Тилахун. Большинство участников нападения были задержаны, еще ряд людей находятся в розыске, уточнил он.
За организацией переворота, по данным СМИ, может стоять глава службы безопасности Амхары генерал армии Асамниу Циге. До 2018 года Циге был в заключении девять лет - его также подозревали в вынашивании плана переворота в стране. В прошлом году он был амнистирован и освобожден из-под стражи.
Где находится предполагаемый организатор переворота и был ли он задержан, не сообщается.
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