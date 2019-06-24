Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед в воскресенье, 23 июня, объявил о попытке переворота в штате Амхара - втором по численности населения регионе страны. Переворот, по его словам, удалось пресечь.
В результате произошедшего погибли глава правительства Амхары Амбахья Меконнен и его советник. Вскоре после этого своим охранником в Аддис-Абебе был застрелен глава генерального штаба эфиопской армии Сеаре Меконнен, телохранитель сейчас находится под стражей.
Две эти атаки взаимосвязаны, заявил пресс-секретарь премьер-министра Нигуссу Тилахун. Большинство участников нападения были задержаны, еще ряд людей находятся в розыске, уточнил он.
За организацией переворота, по данным СМИ, может стоять глава службы безопасности Амхары генерал армии Асамниу Циге. До 2018 года Циге был в заключении девять лет - его также подозревали в вынашивании плана переворота в стране. В прошлом году он был амнистирован и освобожден из-под стражи.
Где находится предполагаемый организатор переворота и был ли он задержан, не сообщается.
В США убита россиянка - сотрудница американской Нацгвардии и двое ее детей (2)
Сотрудницу ВВС Нацгвардии США и ее двоих детей нашли...
В деле Голунова нашли "второе дно": это "подстава" одного клана силовиков другим
На этой неделе должно быть опубликовано то самое новое...
Крупнейшая сеть кинотеатров Грузии перестала показывать фильмы на русском (7)
Грузинская сеть кинотеатров Cavea приостановила показы...
В Эфиопии при попытке переворота убили главу генштаба
В эфиопском штате Амхара произошла попытка переворота,...
Более 400 пилотов подали в суд на Boeing за сокрытие дефектов 737 MAX
Именно сокрытие недостатков Boeing 737 MAX привело к крушению...
TOP новостей
Неприукрашенная старость в Литве: результаты исследования поразили самих экспертов
" Больше 80% респондентов сказали, что они считают себя...
В Литве начаты поиски останков партизан Виткуса-Казимерайтиса и Балюкявичюса-Дзукаса (7)
На этой неделе в Литве начинаются поиски останков...
Погода в Литве меняется: самые большие перемены ожидаются в конце недели
На Йонинес (Ивана Купалы) в Литве погоду обусловит...
"Могучей четвёрке" литовских торговых сетей поддаются любые границы (100)
Когда едешь по Польше , рябит от имен зарубежных...
Что делать, если вы потеряли водительские права: процедура проще, чем кажется (1)
В среднем около 1150 водителей в месяц обращаются в Regitra...