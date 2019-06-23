Правительство Эфиопии сообщило о неудавшейся попытке переворота, совершенной в субботу вооруженными отрядами в штате Амхара, втором по численности населения регионе страны, передает ТАСС.
Abiy Ahmed
© AP / Scanpix

Премьер-министр страны Абий Ахмед заявил, что эти действия противоречат конституции и направлены на то, чтобы подорвать с трудом завоеванный мир в регионе.

По словам премьера, начальник штаба эфиопской армии генерал Сеаре Меконнен получил огнестрельное ранение в ходе совершенного нападения, которое произошло спустя несколько часов после неудавшегося переворота. Начальник штаба эфиопской армии, генерал Сеаре Меконнен был застрелен своим телохранителем при подавлении попытки захвата власти, заявил представитель премьер-министра страны Абия Ахмеда.

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"Начальник штаба армии Эфиопии, генерал Сеаре Меконнен был убит своим охранником во время нападения, которое, скорее всего, являлось спланированной атакой", - приводит агентство его текст. Также представитель эфиопского премьера подтвердил убийство главы штата Амхара Амбачиу Меконнена и его помощника в результате попытки захвата власти, сообщило агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение.

По данным Reuters, сославшегося на эфиопское телевидение, за неудавшейся попыткой захвата власти в регионе стоит глава службы безопасности штата Амхара, генерал армии Асамниу Тсиге.

Попытка переворота произошла спустя год после нападения 24 июня во время митинга в столице Аддис-Абебе, на котором присутствовали более 100 тыс. человек, на премьера Эфиопии. Один из участников демонстрации кинул гранату в сторону трибуны, где находился глава правительства, в результате чего два человека погибли, 156 пострадали.

Возглавив в апреле прошлого года правительство страны, Ахмед заявил о начале политических реформ, включающих в себя широкую амнистию более тысячи заключенных, осужденных по политическим статьям, а также урегулирование приграничного территориального конфликта с Эритреей.

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