Его принято называть "самым одиноким человеком на планете". Этот 50-летний мужчина живет в одиночестве в бразильской части низменности Амазония уже в течение 22 лет. Все члены его племени погибли от рук местных бандитов.

На не очень четких кадрах видеозаписи можно увидеть крепкого низкорослого мужчину, который рубит дерево топором. Запись была опубликована бразильским государственным агентством по делам коренного населения (FUNAI). Позже она разошлась по всем миру.

FUNAI наблюдает за судьбой этого человека с 1996 года. Пока он жив, ва территории в штате Рондония на северо-западе страны запрещена экономическая деятельность. Также туда закрыт доступ посторонним.

Согласно конституции Бразилии, коренное население наделено правом на владение землей племенных территорий.

"Бразильское агентство должно постоянно доказывать существование этого человека, - говорит Фиона Уотсон, сотрудница общественной организации Survival International, которая занимается защитой прав коренного населения по всему миру.

"Есть также и политические мотивы в публикации этих видеокадров. В бразильском конгрессе сильно влияние агробизнеса, и агентству не раз срезали бюджет. В стране идёт большое наступление на права коренного населения", - отмечает она.

Бразильские фермеры в прошлом пытались опровергнуть утверждения FUNAI о существовании коренных жителей в этой местности.

Что еще известно об этом человеке?

Жизнь мужчины изучали антропологи, а американский журналист Монте Рил посвятил ему свою книгу "Последний из племени: эпическая кампания по спасению одинокого человека в Амазонии".

По официальной классификации этот человек числится в категории "неконтактный", то есть ни разу не общавшийся ни с кем из внешнего мира (либо факты этого общения не были зарегистрированы).

Считается, что он остался последним представителем группы из шести человек, на которую напали местные фермеры в 1995 году.

Никто не знает ни имени этого племени, ни языка, на котором оно разговаривало.

На протяжении многих лет бразильские СМИ называли этого человека "индейцем дыр", потому что он оставляет за собой глубокие ямы, в которых он, вероятно, прячется либо устанавливает в них ловушки на зверей.

В прошлом он также оставлял за собой соломенные шляпы и самодельные орудия - стрелы и смоляные факелы.

Почему эти кадры так ценны?

До недавнего времени существовало лишь одно нечеткое фотоизображение этого затерянного человека.

Снимок был сделан кинорежиссером, который сопровождал сотрудников агентства FUNAI в их экспедиции. Он мелькнул в бразильском документальном фильме 1998 года "Корумбиара".

Активисты говорят, что очень рады - и приятно удивлены - открытием, что выживший индиген сохранил здоровье.

"С ним всё в порядке, он охотится, сажает и собирает кукурузу и папайю", - говорит региональный координатор агентства FUNAI Алтаир Альгайер.

Агентство проводит политику воздержания от контактов с изолированными группами коренных жителей. Этот человек дал понять, что не желает никаких контактов. В прошлом он выпускал стрелы в сторону людей.

"Он пережил много горя и считает мир очень опасным местом", - говорит Фиона Уотсон, которая побывала в этих местах и видела становища этого человека.

Почему ему угрожает опасность?



Считается, что его племя было почти полностью уничтожено в 70-е и 80-е годы прошлого века после прокладки в этих местах дороги. Это, в свою очередь, привело к появлению фермеров и повышению цен на землю.

Сегодня фермеры и нелегальные лесорубы продолжают претендовать на землю, которая выведена из хозяйственного оборота.

Возможно, этот человек также сталкивался с так называемыми пистолерос - наемниками, которые патрулируют эти территории и которым платят местные владельцы ранчо.

В 2009 году временный лагерь, возведенный сотрудниками FUNAI, был разгромлен вооруженными людьми. На месте погрома они оставили две гильзы от огнестрельного оружия в качестве предостережения.

В тропических джунглях бразильской части Амазонии обитают племена, которые отказываются от контакта с внешним миром. Это уникальное место на нашей планете, как считают активисты общественной организации Survival International.

Известно, что у оставшихся коренных жителей этих районов очень слабый иммунитет к возбудителям таких заболеваний, как грипп или корь. Из-за этого им угрожает реальная опасность гибели в случае контакта с внешним миром.

"В каком-то смысле нам и не надо о нем ничего знать, - говорит Фиона Уотсон. - Однако он является символом того, что мы теряем, - невероятного разнообразия человеческого рода".