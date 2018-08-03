В джунглях Амазонии нашли жилище самого одинокого человека на Земле

В отдаленном бразильском штате Рондония на протяжении 22 лет в полном одиночестве живет "самый одинокий на Земле человек".
© AFP / Scanpix

Этот мужчина, язык которого не известен – последний представитель племени бразильских индейцев, которое в 1990-х годах состояло всего из шести человек. Но пятеро его сородичей погибли от рук фермеров, пытавшихся завладеть землей и уничтоживших аборигенов. Более 20 лет после этой кровавой расправы индеец скрывался от людей. Теперь удалось запечатлеть на камеру не только его самого, но и его жилище.

Мужчине, который в научной среде известен, как "человек в дыре", "последний из племени" или "самый одинокий человек" сейчас, предположительно, около 55-60 лет.

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Как сообщает издание The Daily Mail, опубликовавшее фотографии и подробности его жизни, уже 22 года он живет в полном одиночестве. Большую часть времени мужчина охотится на диких свиней, птиц и обезьян с помощью лука. Он также выращивает папайю и кукурузу.

Вокруг его жилища, выстроенного в чаще труднопроходимых джунглей из веток и стволов папайи, а также кукурузных листьев, расположены несколько узких ям глубиной 1,5-2 метра. На дне их установлены острые деревянные пики, поэтому исследователи полагают, что они предназначены для ловли животных. Кроме того, в такой же глубокой яме мужчина иногда укрывается в случае опасности (отсюда и прозвище "человек в дыре").

Впервые этого мужчину в бразильской Рондонии обнаружили ученые в 1996 году, а первые снимки удалось сделать в 1998 году. А теперь появились новое видео аборигена, а также снимки его дома, как снаружи, так и внутри. На снимках можно увидеть внутри жилища бамбуковые палки и копья. Специалисты уверены, что они предназначены для охоты.

На опубликованных видеокадрах видно, как мужчина рубит дерево с помощью ручного топора недалеко от своей хижины.

Первые видеокадры с этим человеком были опубликованы около 10 лет назад.

В сельве (тропические леса Амазонии), по некоторым данным, обитает примерно 113 изолированных от цивилизации племен. В настоящий момент удалось подтвердить существование только 27 из них.

NEWSru.com
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