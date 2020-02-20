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В канадской провинции Квебек произошло массовое ДТП. Около 200 автомобилей столкнулись на скоростном шоссе в районе населенного пункта Ла-Прери - юго-западного пригорода Монреаля. Погибли два человека. Они были заблокированы в разбитой машине. Еще по меньшей мере 60 человек получили ранения, у 20 из них - серьезные травмы, передает телеканал CBC.
В ДТП под Монреалем столкнулись 200 машин: есть жертвы, десятки раненых
© AP / Scanpix

В ДТП попали, в частности, более 10 грузовиков, бензовоз, а также рейсовый и школьный автобусы, в которых находились люди. По предварительной оценке, порядка 50 автомобилей не подлежат восстановлению, сообщает ТАСС.

Из-за аварии шоссе перекрыто в двух направлениях. На месте находятся десятки карет скорой помощи и пожарные. Движение автотранспорта на 10-километровом участке трассы не возобновится раньше утра четверга (по местному времени).

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Причины происшествия расследуются. По словам свидетелей, сильный снегопад резко ухудшил видимость, в результате чего началась цепная реакция столкновений автомобилей. При этом дважды за час до ДТП там работали снегоочистительные машины.

Как отмечает телеканал CTV, машины начали биться на участке трассы, который не защищен от ветра с реки Святого Лаврентия. Сильные порывы принесли снег и создали нулевую видимость. Столкновения транспортных средств происходили на скорости 90-100 км/ч.

Также отмечается, что шоссе в этом районе не считается опасным. Крупных аварий там не происходило по меньшей мере последние 20 лет.

NEWSru.com
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