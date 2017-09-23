Покушение на Александра Тимофеева, который также занимает пост заместителя председателя Совета министров ДНР, произошло 23 сентября в 08.30 утра на пересечении проспекта Мира и улицы Ульриха в центре Донецка. Всего было два взрыва.

Как сообщают источники, Тимофеев доставлен в больницу. По предварительным данным, всего в результате взрыва пострадали 8 человек, сказано в сообщении на официальном сайте ДНР.

"С министром все в порядке. Да, был взорван его автомобиль, ему была оказана медицинская помощь", — сказали в ведомстве. Других подробностей инцидента в министерстве ДНР не указали.

На месте находятся сотрудники силовых ведомств ДНР и полиции. Место происшествия было оцеплено.