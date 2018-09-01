Об этом официально объявлено в Донецке на экстренном заседании "правительства" боевиков ОРДО, передает "ТАСС".
"Временное исполнение обязанностей главы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) согласно Конституции возложено на вице-премьера Дмитрия Трапезникова", - говорится в сообщении.
По данным УП, в 2005 году в возрасте 24 лет Трапезников возглавил официальный фан-клуб ФК "Шахтер", координировал в клубе работу с болельщиками.
После работы в "Шахтере" был заместителем председателя Петровского районного совета Донецка.
31 августа российские СМИ сообщили о гибели Александра Захарченко в центре Донецка в ресторане "Сепар".
Позже СБУ подтвердила информацию о гибели Александра Захарченко в Донецке.
В России подтвердили гибель Захарченко и обвинили Украину в его убийстве.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с убийством Захарченко.
В РФ возбудили уголовное дело в связи с убийством Захарченко по статье "акт международного терроризма".
В то же время в МИД Украины заявили, что быстрая реакция МИД России относительно убийства Александра Захарченко выдает российские попытки прикрыть марионеток, которых поддерживает Кремль.
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