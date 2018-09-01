Временно исполняющим обязанности главаря боевиков отдельных районов Донецкой области (ОРДО) после гибели Александра Захарченко станет так называемый "первый вице-премьер" Дмитрий Трапезников.
© Reuters / Scanpix

Об этом официально объявлено в Донецке на экстренном заседании "правительства" боевиков ОРДО, передает "ТАСС".

"Временное исполнение обязанностей главы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) согласно Конституции возложено на вице-премьера Дмитрия Трапезникова", - говорится в сообщении.

По данным УП, в 2005 году в возрасте 24 лет Трапезников возглавил официальный фан-клуб ФК "Шахтер", координировал в клубе работу с болельщиками.

Статьи по теме:
Лидера ДНР Александра Захарченко взорвали в Донецке  (499)
Захарченко назвал дату обмена пленными в Донбассе  (5)

После работы в "Шахтере" был заместителем председателя Петровского районного совета Донецка.

31 августа российские СМИ сообщили о гибели Александра Захарченко в центре Донецка в ресторане "Сепар".

Позже СБУ подтвердила информацию о гибели Александра Захарченко в Донецке.

В России подтвердили гибель Захарченко и обвинили Украину в его убийстве.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с убийством Захарченко.

В РФ возбудили уголовное дело в связи с убийством Захарченко по статье "акт международного терроризма".

В то же время в МИД Украины заявили, что быстрая реакция МИД России относительно убийства Александра Захарченко выдает российские попытки прикрыть марионеток, которых поддерживает Кремль.

Украинская правда
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Год "мягкой силы". Кто будет в итоге интегрировать Донбасс? (13)

В Европе конфликт в Донбассе уже пару лет как принято...

В МИД Украины ответили на обвинения России в убийстве Захарченко (9)

В министерстве иностранных дел Украины заявили, что...

В Украину бежал "министр культуры ДНР" (20)

В Украину из "отдельных районов Донецкой и Луганской...

В мире

СБУ рассматривает две версии убийства Захарченко: криминальные разборки и "рука Москвы" (3)

Глава самопровозглашенной Донецкой народной...

СК РФ: самолет Качинского разбился не из-за теракта, а из-за ошибок экипажа (5)

Высказанная Польшей версия о взрыве на борту самолета...

"Они хотят вернуть Крым" – предостерегал Ельцин еще в 1996 году (12)

Первый президент России Борис Ельцин предупреждал...

В Донецке определились с преемником Захарченко (1)

Временно исполняющим обязанности главаря боевиков...

Анджей Дуда: Благодаря "Солидарности" Польша вернула свободу (1)

В Гданьске прошли торжества в связи с годовщиной...

TOP новостей

Norvegijos sirgaliai Pjongčango olimpinėse žaidynėse Lietuviški produktai Norvegijoje / N. Zverko nuotr.

Взгляд эмигранта: пять отличий Литвы от Норвегии (7)

Когда переезжаешь в новую страну, то, конечно,...

Погода: на выходных погожим будет только один день

Погода в Литве, по крайней мере, в первую неделю осени не...

Перед новым политсезоном президент Литвы призывает избегать выяснения отношений (7)

Перед началом нового политического сезона президент...

С сентября лихачей ждет неприятная новость: начинают действовать новые радары (19)

На литовских дорогах государственного значения на...

На дорогах Польши появились новые знаки. За несоблюдение требований – штраф в 113 евро (3)

Новые знаки информируют водителей о въезде в...