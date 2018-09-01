Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Дмитрий Трапезников заявил в субботу, 1 сентября, что задержанные за убийство Александра Захарченко "в результате допроса подтвердили причастность украинской стороны к преступлению".

Лидер "ДНР" Захарченко был убит накануне в результате взрыва в кафе "Сепар" в Донецке. Бомбу заложили в осветительный прибор, торшер или люстру. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники. Ее предположительно привели в действие с помощью мобильного телефона. Предполагается, что звонок сделал кто-то, находившийся рядом с кафе и видевший, как Захарченко входил в здание.

Охранник Захарченко объявлен в розыск

По данным источника "Интерфакса" в силовых структурах "ДНР", один из охранников Захарченко пропал сразу после взрыва и был объявлен в розыск в связи с возможной причастностью к покушению. Донецкие власти сразу же задержали нескольких подозреваемых, назвав их "украинскими диверсантами".

Руководство "ДНР" заявило о закрытии границ и введении плана "Перехват". По словам Трапезникова, для обеспечения безопасности граждан на все улицы городов "республики" выведены патрули.

СБУ не исключает внутренних конфликтов сепаратистов

В то время как в Донецке и Москве обвиняют в произошедшем Киев, в СБУ предположили, что убийство стало результатом "внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, связанных, в первую очередь, с перераспределением бизнеса". Об этом заявил руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов. Он также не исключил "попытки российских спецслужб устранить одиозную фигуру".

Версию гибели Захарченко, связанную с местными конфликтами, вызванными резким сокращением ресурсной базы в непризнанной "республике", озвучило также российское издание РБК со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.