В Донбассе загорелся контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская" на линии разграничения. Об этом в четверг, 1 октября, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

По ее данным, на КПВВ "частично повреждены элементы инфраструктуры". На место прибыли пожарные расчеты, пограничники принимают все меры для локализации возгорания. Ситуацию осложняют сильные порывы ветра. Из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов допуск к пункту пропуска временно приостановлен, гражданские лица эвакуированы на безопасное расстояние.

Погибли девять, госпитализированы 14 человек

Как сообщили в Луганской областной государственной администрации, к тушению пожаров, из которых свыше 60 - в активной фазе, в области привлечены 1229 специалистов и 204 единицы техники. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСУЧС), погибли девять человек, 14 госпитализированы. Огнем повреждены свыше 250 зданий. Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского и Северодонецкого районов, где в зону поражения попал 31 населенный пункт. В Станице Луганской, по официальным данным, огнем охвачены почти все дома на улице Донецкой, ситуация усугубляется тем, что после обстрелов там высока угроза детонации.

Между тем начальник управления "народной милиции" (НМ) "ЛНР" Ян Лещенко заявил, что в Луганске гарантируют неприменение средств противовоздушной обороны (ПВО) в случае использования Киевом авиации для тушения пожаров на подконтрольной Украине территории Донбасса. "Со своей стороны НМ готова предоставить гарантии о неприменении средств ПВО", - цитирует Лещенко 1 октября новостной портал Луганского региона Cxid.info. Пожары свирепствуют и на подконтрольной сепаратистам территории. По данным местных властей, там погибла одна женщина.

В мае 2020 года в результате обширных пожаров на севере Украины сгорели тысячи гектаров леса и пострадали несколько деревень.