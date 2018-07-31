По данным агентства, представители украинских вооруженных сил проинформировали о смерти латвийского поданного Латвию, а также сообщили о том, что он похоронен в стране. По данным украинских СМИ, "Ронин" воевал в Донбассе с 2014 года и был замечен в разных "горячих точках" региона.
Министерство иностранных дел Латвии не комментирует информацию о гибели жителя Латвии на востоке Украины. Полиция безопасности также этот факт не комментирует, по данным СМИ, "Ронин" ранее не попадал в поле зрения латвийских спецслужб.
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