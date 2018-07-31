В Украине погиб житель Латвии, сражавшийся на стороне Украины против ДНР и ЛНР и известный по позывному "Ронин". Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на газету "Сегодня" и собственные неофициальные источники.
© Sipa / Scanpix

По данным агентства, представители украинских вооруженных сил проинформировали о смерти латвийского поданного Латвию, а также сообщили о том, что он похоронен в стране. По данным украинских СМИ, "Ронин" воевал в Донбассе с 2014 года и был замечен в разных "горячих точках" региона.

Министерство иностранных дел Латвии не комментирует информацию о гибели жителя Латвии на востоке Украины. Полиция безопасности также этот факт не комментирует, по данным СМИ, "Ронин" ранее не попадал в поле зрения латвийских спецслужб.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Украинские силовики: Россия стягивает артиллерию и танки к линии разграничения сторон на Донбассе (109)

Российские вооруженные формирования свезли танки и...

Контргибрид Йонас Охман: настоящие сепаратисты – это украинцы. И литовцы (213)

После недавней встречи с президентом США Дональдом...

"У России есть будущее". Геннадий Бурбулис о свободе, безвременьи, отсутствии нравственности и постимперском синдроме (151)

С распадом Советского союза была обретена свобода,...

США отвергли идею проведения референдума в Донбассе (237)

Возможность референдума не предусмотрена минскими...

В мире

"Украинский" счет: какие санкции ввел Евросоюз в отношении России (12)

Аннексия Россией Крыма и поддержка Москвой...

Ответственность за гибель велотуристов в Таджикистане взяло на себя "Исламское государство"

Террористическая группировка " Исламское государство "...

Власти Франции запретили использование мобильных телефонов в школах (1)

Парламент Франции окончательно одобрил законопроект,...

Трамп заявил, что согласен на встречу с президентом Ирана "без предварительных условий"

Дональд Трамп объявил, что готов встретиться с...

Таджикистан: при загадочных обстоятельствах погибли иностранные велосипедисты (1)

Четверо иностранных велосипедистов, погибших после...

TOP новостей

Naujosios bendrovės „Ekonovus“ šiukšliavežės Dalį klientų Ecoservice aptarnauja modernia šiukšliaveže, kurios bunkeris pritaikytas vienu metu išvežti ir antrines, ir komunalines atliekas. J. Paštuko nuotr.

Ответ мэрии: плата за вывоз мусора не может быть снижена из-за некачественного предоставления услуги

Вильнюсская мэрия ответила на запрос Государственной...

Премьер Литвы тоже предлагает не пользоваться гаджетом Yandex. Taxi (29)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис предлагает,...

Подпольная торговля алкоголем: продают в любое время и с доставкой  эксперимент DELFI (50)

С 1 января алкоголь в Литве с понедельника по субботу...

Yandex.Taxi готова к любым проверкам в Литве (18)

Компания российского капитала Yandex . Taxi в понедельник...

"Подайте на меня в суд за домогательства!" Регимантас Адомайтис про уход из кино и детей-князей (21)

Полюбившийся зрителям за роли благородных жуликов в...