По данным агентства, представители украинских вооруженных сил проинформировали о смерти латвийского поданного Латвию, а также сообщили о том, что он похоронен в стране. По данным украинских СМИ, "Ронин" воевал в Донбассе с 2014 года и был замечен в разных "горячих точках" региона.

Министерство иностранных дел Латвии не комментирует информацию о гибели жителя Латвии на востоке Украины. Полиция безопасности также этот факт не комментирует, по данным СМИ, "Ронин" ранее не попадал в поле зрения латвийских спецслужб.