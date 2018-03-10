В доме ветеранов в городе Йонтвил в Калифорнии найдены убитыми три заложницы, а также напавший на это учреждение вооруженный мужчина, причины его смерти устанавливаются. Об этом в субботу, 10 марта, сообщило агентство AP со ссылкой на местные власти.
Изначально стрелок захватил больше заложников, но позднее отпустил нескольких из них. В течение почти восьми часов полиции не удалось установить контакт с мужчиной и узнать его требования.
Стрелок проходил реабилитацию для ветеранов войны
Имя стрелка пока не разглашается. По данным американского издания Napa Valley Register, речь идет о 36-летнем участнике программы реабилитации ветеранов войны в Ираке и Афганистане с эмоциональными травмами. Мужчина был выписан две недели назад.
Погибшие были работницами программы реабилитации. Центр ветеранов в Йонтвиле является одним из крупнейших в США. Там проживают до 1100 участников Второй мировой войны, а также войн во Вьетнаме и Ираке.
Осенью прошлого года в США произошли два инцидента со стрельбой и большим количеством погибших. В ноябре после стрельбы в церкви в Техасе погибли 26 человек. А в октябре после расстрела зрителей концерта в Лас-Вегасе были убиты около 59 человек. В феврале тысячи жителей Флориды вышли на улицы с требованием ужесточить контроль над огнестрельным оружием.
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