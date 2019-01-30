Журналист DELFI сообщает, что в среду днем примерно в 14:20 обыск в доме Нила Ушакова в Межапарке закончился. Возможно, Ушаков сейчас находится у себя дома: сотрудники БПБК покинули дом без него.
Ушаков подтвердил журналистам, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) провело обыск у него в офисе и дома. Однако какую-либо вину он отрицает.
"Могу положа руку на сердце говорить, что моя совесть чиста", — заявил он и добавил, что никакой статус ему не был присвоен.
От дальнейших комментариев мэр отказался, поскольку подписал документ о неразглашении информации. Его жена и руководитель бюро Ивета Страутиня-Ушакова сказала, что на ордере на обыск было только имя Ушакова.
Ранее журналисты LTV сообщали, что из кабинета Ушакова вышло шесть сотрудников бюро. Они захватили с собой из думы несколько портфелей и полиэтиленовый мешок, в котором, возможно, были папки с документами.
Агентство LETA пишет о четырёх работниках БПБК (KNAB), которых сопровождал секретарь Юридического управления Рижской думы Янис Лиепиньш. У них была папка с документами и свёрток, в котором, возможно, был компьютер. Лиепиньш никаких комментариев о происходящем также не предоставил, сославшись на то, что такие полномочия есть только у руководства думы.
Происходящее может быть связано с коррупционным скандалом в муниципальном предприятии Rīgas Satiksme. В связи с этим делом в Рижской думе проходил обыск 11 декабря.
Рижский суд Видземского предместья сообщил порталу Lsm.lv, что никаких мер пресечения к Ушакову пока не применялось.
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