В Дохе начались исторические мирные переговоры властей Афганистана с талибами

В Дохе в субботу, 12 сентября, начались исторические мирные переговоры между правительством Афганистана и представителями радикального исламистского движения "Талибан". Как уточняет агентство AFP, прямые переговоры по межафганскому урегулированию проходят впервые за десятилетия - несмотря на продолжение насилия на местах в Афганистане.
Глава правительственной делегации, председатель Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла призвал к немедленному прекращению огня и добавил, что с момента подписания мирного соглашения в Дохе в феврале 12 тысяч мирных жителей погибли, еще 15 тысяч получили ранения.
"Мы должны использовать эту исключительную возможность для достижения мира", - подчеркнул Абдулла. "Мы должны остановить насилие и как можно скорее договориться о режиме тишины. Мы настаиваем на гуманитарном перемирии", - добавил он.
"Лучший шанс на мир"
К Абдулле в одном из роскошных отелей столицы Катара присоединился глава МИД этой страны Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, руководитель Госдепартамента США Майкл Помпео, спецпредставитель Вашингтона по афганскому урегулированию Залмай Халилзад и мулла Абдул Гани Барадар, который считается второй по важности фигурой в движении "Талибан". Помпео призвал стороны диалога в Дохе определиться с политической системой Афганистана.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь уже назвал эти переговоры "лучшим шансом на мир" и призвал мировое сообщество "всецело принять их".
Исторический мирный договор
В субботу, 29 февраля, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера "Талибана" Абдулла Гани Барадар подписали исторический мирный договор. В соответствии с ним на первом этапе число американских военных в этой стране будет сокращено на треть: с 13 тысяч до 8600 человек. В течение 135 дней США и их союзники планируют вывести войска с пяти военных баз в Афганистане. Переговоры между "Талибаном" и представителями афганских политических сил о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня должны были начаться еще начаться 10 марта. Вашингтон заявил о готовности снять санкции с членов движения. В ответ талибы гарантировали, что Афганистан не станет пристанищем для террористов и что они не будут использовать территорию страны для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. В соответствии с соглашением, до начала межафганских переговоров о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня в качестве мер укрепления доверия должны были быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами. Радикальное движение "Талибан" запрещено в РФ.
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