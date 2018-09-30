В результате детонации противопехотной осколочной мины под оккупированной боевиками Горловкой погибли трое детей, еще один был ранен.
Как сообщает подконтрольный боевикам ресурс «ДАН», об этом сообщил так называемый «мэр» города Иван Приходько.
«По информации от МЧС, в посадке возле нулевого блокпоста был взрыв МОН, трое детей погибли, один в тяжёлом состоянии доставлен в больницу», — заявил он.
Как сообщал УНИАН, в оккупированной Макеевке Донецкой области произошло массовое отравление питьевой водой. В частности, 25 сентября в городскую больницу Макеевки стали массово обращаться люди с жалобами на плохое самочувствие со следующими симптомами: боль в области живота, рвота, озноб, повышение температуры, в тяжелых случаях - выраженная интоксикация и обезвоживание.
После массового отравления питьевой водой госпитализировано 87 человек. Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека высказал мнение, что госпитализированных может быть гораздо больше.
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