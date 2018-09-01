По данным силовиков, без помощи "своих" установить бомбу в кафе "Сепар", где произошел убивший Захарченко взрыв, было практически невозможно. К тому же, только приближенные могли располагать точной информацией о перемещениях и планах главы ДНР.

Само кафе, по предварительным данным, принадлежало начальнику охраны Захарченко и тщательно охранялось из-за частых визитов высокопоставленных гостей. Проверяется информация о пропаже одного из охранников главы республики.

Предполагается, что убийца Захарченко находился рядом с кафе в момент взрыва и видел, когда туда прибыл глава ДНР. Взрыв прогремел, когда Захарченко вошел внутрь. По предварительным данным, взрывное устройство могло быть заложено в торшер или люстру, и было приведено в действие звонком с телефона.

В результате взрыва Захарченко получил минно-взрывную травму головы и скончался в больнице. По уточненным данным минздрава ДНР, которые приводит ТАСС, также погиб охранник главы непризнанной республики. 12 человек получили травмы различной степени тяжести.

Глава минфина ДНР Александр Тимофеев был госпитализирован, также ранения получила руководитель молодежного крыла организации "Оплот Донбасса" Наталья Волкова.

В минздраве республики уточнили, что пять пострадавших находятся на лечении в Институте неотложной и восстановительной хирургии им. Гусака, угрозы их жизни нет. Семерым пациентам помощь оказана амбулаторно.

Взрыв в кафе "Сепар" в центре Донецка раздался около 17 часов 31 августа. В этом время там собирались высокопоставленные лица ДНР, чтобы почтить память скончавшегося накануне Иосифа Кобзона. По случаю кончины народного артиста СССР в ДНР, которую певец активно поддерживал, был объявлен трехдневный траур.

Сразу после взрыва в Донецке ввели чрезвычайное положение, на улицы вывели войска и бронетехнику. В МВД непризнанной республики отчитались о задержании подозреваемых в полутора километрах от места взрыва - "украинских диверсантов".

Советник Захарченко Александр Казаков заявил РБК, что задержанные в результате допроса "подтвердили причастность украинской стороны к преступлению". По его словам, организацией взрыва занимались Силы специальных операций Украины. Детали Казаков не привел, объяснив, что не имеет права их разглашать.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об акте международного терроризма, повлекшем смерть человека (ч. 3 ст. 361 УК РФ). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин назвал случившееся "очередным актом агрессии со стороны Украины". Президент РФ Владимир Путин в своей телеграмме назвал убийство Захарченко свидетельством тому, что "те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока". Он также пообещал, что "Россия всегда будет с народом Донбасса".

В Службе безопасности Украины считают, что Захарченко был убит либо в результате "криминальных разборок в среде боевиков", либо ликвидирован спецслужбами РФ.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал убийство Захарченко провокацией, которая, "безусловно, ведет к повышению напряженности в регионе" и "имеет весьма негативные последствия, в целом, для атмосферы в регионе".

Он также отметил, что гибель главы ДНР и "не способствует формированию условий для выхода хотя бы на перспективы начала реализации минских договоренностей".

В ДНР ожидают наступления украинских военных после гибели Захарченко. Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил на брифинге в субботу, что Вооруженные силы Украины уже начали подготовку к наступлению. Его возможной датой источники разведки республики называют 14 сентября.

"Чтобы скрыть подготовку к началу развязывания наступательных действий, противник усилил информационное обвинение нас в увеличении количества обстрелов своих позиций. Тем самым пытаются создать информационный повод, который развяжет им руки", - сказал Басурин, слова которого приводит "Интерфакс".

По словам Басурина, развертывание ударной группировки украинских силовиков проходит "под прикрытием" учений "Шторм-20018". К границе Донецкой области стягивается украинская техника, добавил заместитель командующего. Военные формирования ДНР приведены в готовность.

Временно исполняющим обязанности главы ДНР стал вице-премьер самопровозглашенной республики Дмитрий Трапезников. Он заявил, что внешняя и внутренняя политика Донецка останется неизменной. В частности, останется прежним курс на интеграция с РФ "с перспективой присоединения к большой России".