"Памятник на аукцион выставила исполнительная служба. Деньги, полученные с аукциона, пойдут на погашение налогов и заработную плату. У нас есть месячная задолженность - это примерно 1,5 млн гривен (около 60 тыс. долларов)", - сказала изданию главный бухгалтер объединения Елена Пузырей.
Торги начнутся 8 августа. Стартовая цена лота - 514 тыс. 500 гривен (20,5 тыс. долларов). Для участия в аукционе уже зарегистрировались 14 человек. Чиновники надеются, что лот заинтересует историков и коллекционеров артефактов соцреализма.
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