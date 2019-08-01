В Днепропетровской области на аукцион выставили шеститонный памятник Ленину (ФОТО)

"Памятник на аукцион выставила исполнительная служба. Деньги, полученные с аукциона, пойдут на погашение налогов и заработную плату. У нас есть месячная задолженность - это примерно 1,5 млн гривен (около 60 тыс. долларов)", - сказала изданию главный бухгалтер объединения Елена Пузырей.

Торги начнутся 8 августа. Стартовая цена лота - 514 тыс. 500 гривен (20,5 тыс. долларов). Для участия в аукционе уже зарегистрировались 14 человек. Чиновники надеются, что лот заинтересует историков и коллекционеров артефактов соцреализма.