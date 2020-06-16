В Дижоне третий день продолжаются беспорядки. В них участвуют выходцы из Чечни

Столкновения в Дижоне начались в субботу, когда несколько десятков человек напали на местную кальянную с арматурой и бейсбольными битами. Поводом для конфликта могло стать избиение чеченского юноши наркоторговцем из Северной Африки.

"Начато расследование с целью установить обстоятельства, при которых произошли столкновения, установить личности всех причастных к недопустимым действиям и привлечь их к ответственности", — говорится в сообщении МВД Франции.

Ранее полиции пришлось применить слезоточивый газ для разгона беспорядков, однако ситуация в городе остается напряженной до сих пор.

На кадрах с места событий видны сгоревшие автомобили и большое число полицейских на улицах города.

Местные СМИ сообщили о 10 пострадавших в ходе субботних столкновений.

Франс пресс сообщает со ссылкой на источники в полиции, что в понедельник вечером в центре города вновь собралось около 150 человек.

Некоторые из них поджигали автомобили, переворачивали мусорные баки, а также стреляли в воздух.

В интервью местной газете Le Bien Public человек, который представился выходцем из Чечни, сказал, что чеченцы намеревались отомстить за нападение местных наркоторговцев на 16-летнего подростка.

"Нас было около 100 человек со всей Франции, а также из Бельгии и Германии. Мы не собирались разграблять город или расстреливать людей", — сказал он.

Майк Сандерс, редактор Би-би-си по еропейскому региону:

Люди в Дижоне были шокированы и напуганы увиденным.

Толпа из примерно двухсот молодых чеченских мужчин, некоторые из них с бейсбольными битами в руках, искали наркоторговцев из Северной Африки, которых они обвиняют в нападении на чеченского подростка на прошлой неделе.

В результате столкновений в кальянной есть пострадавшие. Об огнестрельных ранениях не сообщалось.

Чеченская молодежь рассказала журналистам, что у них нет проблем с жителями Дижона, по-видимому, имея в виду белых людей.

У всего происходящего есть признаки расового противостояния в самый разгар кампании Black Lives Matter.

Дижон — небольшой город на востоке Франции в департаменте Кот-д'Ор. Его население — около 155 тысяч человек.