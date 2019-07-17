Дело завели по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

15-17 июля в больницу Евпатории госпитализировали 49 детей и пятеро вожатых с диареей и рвотой. Трое детей попали в реанимацию. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, их жизни ничего не угрожает, отметили в СК. Часть отравившихся уже выписали.

В больницу попали дети в возрасте от семи до 17 лет, приехавшие в лагерь из Татарстана. Причиной отравления, по данным Роспотребнадзора, стал норовирус. В министерстве по делам молодежи Татарстана сообщили, что дети отравились из-за салата.

Директор лагеря «Лучистый» Ренат Каюмов в интервью Inkazan сказал, что лагерь не прекращал работу. «Мы ждем результаты анализов, потому что обращения детей с подобными симптомами — это нормальное явление, оно постоянно было и будет», — сказал он.