Десятки взрывов и пожаров охватили большую территорию сразу в нескольких городах к северу от Бостона вечером 13 сентября, сообщает Reuters. Причиной многочисленных инцидентов, скорее всего, стала авария на газопроводе.
Masačusetso miestuose įtariami dujų sprogimai sukėlė dešimtis gaisrų, esama aukų
© AFP / Scanpix

Официальной информации о погибших и пострадавших пока нет. Местная газета Eagle Tribune сообщила о том, что во время взрыва жилого дома в Лоуренсе пострадали несколько человек. Издание не привело подробностей происшествия.

По данным властей, версия об умышленных поджогах исключается. В бюллетене полиции штата говорится, что «о причинах говорить пока рано». Однако несколько местных изданий пишут о возможной аварии на газопроводе. Первый взрыв был спровоцирован «избыточным давлением» в газопроводе, сообщила телекомпания WBZN.

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По предварительным данным, большинство пожаров и взрывов произошли в трех городах, расположенных примерно в 40 км к северу от Бостона: Лоуренсе (от 20 до 25 пожаров и взрывов), Андовере (20 пожаров) и Северном Андовере (25 пожаров).

Власти пострадавших городов призвали всех людей, которые чувствуют запах газа у себя дома, срочно покинуть жилища вплоть до дальнейших распоряжений.

Голос Америки
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