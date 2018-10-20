Всего 44 человека погибли и еще 238 человек получили ранения в результате взрывов в Афганистане, которые произошли в день парламентских выборов в стране в субботу, 20 октября. Об этом сообщает местное информационное агентство "Пажвак" в своем Twitter.
По меньшей мере 15 человек погибли в результате взрыва на избирательном участке в Кабуле в день парламентских выборов в субботу, 20 октября, пишет AFP. Взрыв устроил смертник. Среди погибших и гражданские лица, и работники избирательной комиссии, и полицейские.
Граждане Афганистана 20 октября выбирают депутатов Народной палаты Национальной ассамблеи страны – то есть нижней палаты парламента. На 250 мест в ней претендуют более 2500 кандидатов. В день выборов за порядком в стране следят более 70 тысяч полицейских и военных.
Турция объявила о всеобъемлющем расследовании смерти Хашогги (3)
Анкара считает раскрытие убийства Джамаля Хашогги...
В день выборов в Афганистане погибли десятки человек (2)
Как минимум 15 человек погибли в Кабуле в результате...
Тысячи беженцев идут к южной границе Мексики. Их цель - США (3)
Мексика отправила сотни полицейских к своей южной...
Тысячи британцев вышли на марш, требуя новый референдум по "брекситу" (9)
В Лондоне проходит массовая акция протеста с...
США вскоре уведомят Россию о выходе из Договора о РСМД (154)
О готовящемся выходе из Договора о РСМД Москве сообщит...
TOP новостей
Историки о сексе в СССР: это больше походило на гражданскую войну, чем на революцию (188)
Секс , удовольствие, любовь и семья – историки...
Клайпеда намерена обогнать Вильнюс и запустить первый в Литве трамвай (57)
Мэрии литовских городов озабочены введением более...
Рейтинг кандидатов в президенты удивил новыми данными (72)
Меняется тройка самых популярных кандидатов на выборах...
В Шяуляй из мостовой извлекают старые камни еврейских надгробий (75)
В городе Шяуляй из разных мест извлекают старые камни...
В выходные погода изменится окончательно: перемены охватят всю Литву (1)
В субботу температура воздуха в Литве составит 8–13°C, а...