Как минимум 15 человек погибли в Кабуле в результате самоподрыва смертника на избирательном участке. Среди погибших и гражданские лица, и полицейские.
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Всего 44 человека погибли и еще 238 человек получили ранения в результате взрывов в Афганистане, которые произошли в день парламентских выборов в стране в субботу, 20 октября. Об этом сообщает местное информационное агентство "Пажвак" в своем Twitter.

По меньшей мере 15 человек погибли в результате взрыва на избирательном участке в Кабуле в день парламентских выборов в субботу, 20 октября, пишет AFP. Взрыв устроил смертник. Среди погибших и гражданские лица, и работники избирательной комиссии, и полицейские.

Граждане Афганистана 20 октября выбирают депутатов Народной палаты Национальной ассамблеи страны – то есть нижней палаты парламента. На 250 мест в ней претендуют более 2500 кандидатов. В день выборов за порядком в стране следят более 70 тысяч полицейских и военных.

Deutsche Welle
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