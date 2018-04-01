Папа римский Франциск в воскресенье, 1 апреля, на площади Святого Петра в Ватикане возглавил торжественную пасхальную мессу, на которую собрались тысячи верующих и туристов со всего мира. Во время божественной литургии Евангелие возвещалось на латинском и греческом языках, а одно из прошений молитвы верных (о папе Франциске и всех епископах церкви) было прочитано на русском языке, сообщает "Радио Ватикана".
Прошения также зачитывались на английском, китайском, итальянском и арабском языках. Выбор языка может быть политическим жестом, отмечает информагентство KNA.
"Плоды мира для Украины"
После мессы понтифик обратился к верующим с традиционным посланием Urbi et Orbi ("К граду и миру"). "Сегодня мы просим плодов мира для всего мира, начиная с истерзанной войной Сирии", - заявил Франциск, призвав положить конец войне и создать условия для возвращения беженцев.
Папа Римский молился "о плодах примирения" для Святой земли, Йемена и всего Ближнего Востока, а также "о плодах надежды" для африканского континента, "страдающего от голода, конфликтов и терроризма". Папа Франциск также вознес молитву о "плодах мира" для Украины, "дабы укреплялись шаги для достижения согласия и создавались условия для гуманитарных инициатив, в которых нуждается население".
Пасхальная месса в Иерусалиме
В Иерусалиме в Храме Гроба Господня пасхальную мессу отслужил апостольский администратор латинского патриархата Иерусалима архиепископ Пьербаттиста Пиццабалла. В совместном пасхальном послании патриархи и главы христианских церквей Иерусалима вознесли молитвы о тех, "кто страдает на Святой земле и во всем мире, о беженцах, жертвах насилия и дискриминации, о борцах за справедливость и миротворцах".
Из Иерусалима, "где Христос воскрес из мертвых, мы благословляем верующих, которые празднуют торжество Воскресения", говорится в документе.
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