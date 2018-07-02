В Дели нашли повешенной семью из 11 человек

Лишь одна пожилая женщина была найдена на полу, остальные 10 человек были повешены. У большинства погибших были завязаны глаза и рот, а руки связаны за спиной.
Пока неясно, что стало причиной гибели людей — полиция не исключает версию убийства.
Сообщается также, что у следователей есть основания полагать, что семья занималась оккультизмом.
В сообщении полиции говорится, что в доме были найдены рукописные записи, которые однозначно указывают на оккультистские практики, и это может быть связано с их гибелью.
Точную причину смерти определит вскрытие. В рамках расследования полиция опрашивает соседей и проверяет записи камер наблюдения.
Один из полицейских сообщил в интервью Франс пресс, что пока слишком рано говорить о том, что именно произошло.
"Ведется расследование, и мы не исключаем никаких версий", — сказал он.
Незадолго до этого, как сообщается, неподалеку произошла перестрелка между двумя местными преступными группировками, в которой погибли три человека, но полиция уже заявила, что эти инциденты не связаны.
Семья переехала в Дели из Раджастхана более 20 лет назад. Им принадлежали два магазина на первом этаже их трехэтажного дома.
Тела погибших в воскресенье утром обнаружил сосед, который вышел в магазин за молоком.
"Когда я зашел в магазин, все двери были открыты, а на веревках висели тела людей с завязанными за спиной руками", — рассказал в интервью Би-би-си Гурчаран Сингх.
Среди погибших — два брата, их жены и дети, а также 75-летняя женщина, которую нашли на полу.
Гибель семьи стала огромным шоком для соседей. Местные жители и родственники рассказали, что семья выглядела счастливой и принимала активное участие в жизни местной общины.
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