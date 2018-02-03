Спустя несколько месяцев после кровавой бойни в Лас-Вегасе в деле появился первый обвиняемый. Как сообщает агентство Reuters, фигурантом расследования оказался 55-летний житель города Меса в штате Аризона Дуглас Хэйг, благодаря которому массовый убийца Стивен Пэддок заполучил в свое распоряжение бронебойные патроны для своих винтовок.
© Reuters / Scanpix

Согласно заявлению прокуроров штата Невада, Дугласу Хэйгу были предъявлены обвинения в преступном сговоре с целью производства и продажи боеприпасов без лицензии.

Напомним, 64-летний пенсионер Стивен Пэддок поздним вечером 1 октября (утром 2 октября по московскому времени) открыл стрельбу из своего номера на 32-м этаже отеля Mandalay Bay в Лас-Вегасе. Жертвами стрелка стали посетители фестиваля кантри-музыки Route 91 Harvest.

В результате атаки погибли 58 человек, более 500 получили ранения. Сам убийца покончил с собой до прибытия полиции.

Причины его поступка до сих пор не ясны. При этом в ходе расследования выяснилось, что нападение Пэддока было хорошо спланированным. Так, в его номере правоохранители нашли целый арсенал оружия и бумажку с расчетами траектории полета пуль.

Также сообщалось, что стрелок проявлял интерес и к другим музыкальным фестивалям. Так, в августе он арендовал комнаты в высотках, окна которых выходили на фестиваль Lollapalooza в Чикаго, а в сентябре - номер в кондоминиуме возле Vegas Strip, где проходил фестиваль Life is Beautiful.
В октябре американские СМИ сообщили, что тело Пэддока было передано в Стэнфордский университет для проведения исследований его мозга с целью выявления возможных скрытых заболеваний, которые могли послужить причиной его поступка. Речь идет о таких недугах, как деменция или хроническая травматическая энцефалопатия.

Решение провести более тщательное исследование с привлечением специалистов приняли после того, как обычное вскрытие, проведенное незадолго до этого, не выявило в мозге массового убийцы ничего аномального - ни опухолей, ни травм.

NEWSru.com
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