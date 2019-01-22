В швейцарском Давосе во вторник, 22 января в обстановке усиленных мер безопасности открылся 49-й ежегодный Всемирный экономический форум. На протяжении четырех дней более трех тысяч высокопоставленных представителей политики, экономики и общества будут обсуждать возможные решения для таких международных проблем, как торговые войны, кибератаки и климатические изменения.
В нынешнем году форум проводится под девизом "Глобализация 4.0: В поисках глобальной архитектуры в век четвертой промышленной революции". Глава экологической организации Greenpeace Дженнифер Морган выразила мнение, что акцент выбран неверно, следовало уделить больше внимания проблемам климата.
Ошибочные акценты
"Каждый год давосский форум посвящен определенной теме, и в этом году такой темой должен был стать климат. Вся выбранная концепция несовместима с реальностью климатических изменений. Нельзя говорить о глобализации или промышленной революции 4.0 без установки и понимания климатических изменений как рамочных условий", - заявила Морган в интервью агентству dpa.
Нынешний форум в Давосе проводится в отсутствие президентов США и Франции Дональда Трампа и Эмманюэля Макрона, а также премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) прибывает 23 января.
С первой крупной речью на форуме выступит прапопулистский президент Бразилии Жаир Болсонару, которого критики обвиняют в расизме, сексизме и гомофобии. В первый день форума также состоятся переговоры об экологии между британским принцем Уильямом и автором знаменитых документальных сериалов о природе Дэвидом Аттенборо.
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