Давосский форум в нынешнем году проводится под девизом "Глобализация 4.0". Критики считают, что акцент выбран неверно, и сосредоточиться следовало на проблемах климата.
Pasaulio ekonomikos forumas Davose
© AFP / Scanpix

В швейцарском Давосе во вторник, 22 января в обстановке усиленных мер безопасности открылся 49-й ежегодный Всемирный экономический форум. На протяжении четырех дней более трех тысяч высокопоставленных представителей политики, экономики и общества будут обсуждать возможные решения для таких международных проблем, как торговые войны, кибератаки и климатические изменения.

В нынешнем году форум проводится под девизом "Глобализация 4.0: В поисках глобальной архитектуры в век четвертой промышленной революции". Глава экологической организации Greenpeace Дженнифер Морган выразила мнение, что акцент выбран неверно, следовало уделить больше внимания проблемам климата.

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Ошибочные акценты

"Каждый год давосский форум посвящен определенной теме, и в этом году такой темой должен был стать климат. Вся выбранная концепция несовместима с реальностью климатических изменений. Нельзя говорить о глобализации или промышленной революции 4.0 без установки и понимания климатических изменений как рамочных условий", - заявила Морган в интервью агентству dpa.

Нынешний форум в Давосе проводится в отсутствие президентов США и Франции Дональда Трампа и Эмманюэля Макрона, а также премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) прибывает 23 января.

С первой крупной речью на форуме выступит прапопулистский президент Бразилии Жаир Болсонару, которого критики обвиняют в расизме, сексизме и гомофобии. В первый день форума также состоятся переговоры об экологии между британским принцем Уильямом и автором знаменитых документальных сериалов о природе Дэвидом Аттенборо.

Deutsche Welle
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