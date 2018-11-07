По словам Пескова, официальная позиция Кремля по этому вопросу "вряд ли будет сформирована". "Дерипаска, Костин и Вексельберг стали теми, кем они стали, не благодаря Давосскому форуму, а Давосский форум стал форумом благодаря таким бизнесменам", — отметил Песков, добавив, что, решив не приглашать российских бизнесменов, "форум рубит свои основы".

В целом, по его словам, это все равно станет не слишком большой проблемой. "В Москве проводятся форумы, часть из них организуют предприниматели, упомянутые вами, все заинтересованные всегда имеют возможность приехать к нам в Россию", — напомнил Песков.

Ранее Financial Times сообщила, что организаторы Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе проинформировали совладельца Rusal Олега Дерипаску, совладельца группы компаний "Ренова" Виктора Вексельберга и главу ВТБ Андрея Костина, что их присутствие на мероприятии нежелательно.

По словам собеседников FT, близких к организаторам форума, решение не приглашать Дерипаску, Вексельберга и Костина связано с обеспокоенностью международных организаций из-за санкций, введенных против них Вашингтоном. На организаторов "оказывается огромное давление со стороны США" с тем, чтобы попавших под санкции бизнесменов не приглашали, рассказал источник газеты.

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Полученное бизнесменами уведомление фактически означает отстранение бизнесменов от участия в форуме, хотя санкции формально не запрещают въезжать им на территорию Швейцарии. Один из источников FT при этом сообщил, что решение не приглашать трех российских бизнесменов лишило организаторов надежды на то, что форум впервые за долгое время посетит президент России Владимир Путин.

Из трех названных бизнесменов только представитель Костина подтвердил, что главе ВТБ "известно о принятом решении". По его словам, свою позицию Костин изложит в открытом письме к участникам форума. Собеседник РБК, близкий к Дерипаске, рассказал, что тот и не планировал визит в Давос, так как отошел от бизнеса. Представитель "Реновы" от комментариев на эту тему отказался.

Все трое — Костин, Дерипаска и Вексельберг — были включены в американский черный список в апреле. Следующий форум в Давосе пройдет с 22 по 25 января 2019 года.