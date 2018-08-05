28-летнюю датчанку оштрафовали после потасовки с другой женщиной на эскалаторе в торговом центре городка Хёрсхольм, в 25 километрах к северу от Копенгагена. В драке с нее слетел закрывавший ее лицо никаб.
Подоспевшие полицейские разняли дерущихся, а оштрафованная женщина надела никаб обратно и отказалась снова снять его по требованию полиции.
Обеим женщинам предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка, а отказавшейся снять никаб после разбирательства выписан штраф в тысячу крон (около 150 долларов).
Полицейские, как сообщается, внимательно изучили видеозапись драки, чтобы определить, не пыталась ли одна женщина сорвать никаб с другой, но пришли к выводу, что он слетел случайно. В то же время ряд СМИ сообщили, что потасовка началась именно из-за этого.
Вступивший в силу в среду запрет закрывать лицо в публичных местах вызвал критику правозащитников и протесты.
Вечером в среду протестующие против запрета - и женщины и мужчины - провели в Копенгагене акцию протеста.
Люди в традиционных мусульманских одеждах вышли на улицы вместе с демонстрантами в самодельных масках.
Некоторые датчанки уже отказались соблюдать запрет, повторное нарушение которого чревато штрафом в 1500 долларов.
Правозащитная организация Human Rights Watch назвала запрет дискриминационным и заявила, что он продолжает опасную тенденцию.
В прошлом году Европейский суд по правам человека отказал в требовании отменить подобных запрет, введенный в Бельгии, мотивировав это тем, что общественный порядок важнее права на религиозное самовыражение.
Полные или частичные запреты на закрывающие лицо или волосы предметы мусульманской одежды введены во Франции, в Австрии, Болгарии и в Баварии.
В различных мусульманских странах, как и в течениях ислама, приняты различные правила относительно того, в какой одежде женщинам разрешается появляться на публике.
В зависимости от религиозных и местных культурных традиций правила, относящиеся к женщинам, разнятся в спектре от платка, закрывающего волосы, до требования полностью скрывать все лицо и тело, оставляя лишь кисти рук:
- Хиджаб - головной платок, покрывающий голову и плечи, но оставляющий лицо открытым
- Никаб - головной убор, как правило черного цвета, закрывающий лицо, но имеющий прорезь для глаз
- Чадра - покрывало, закрывающее все тело с головы до пят, но оставляющее открытом лицо. Под чадру надевается головной платок меньшего размера
- Паранджа - подобие халата без рукавов, скрывает не только все тело, но и полностью лицо, закрытое сеткой. К этому же типу одежды принадлежит и бурка - головной убор, полностью закрывающий верхнюю часть тела женщины.
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