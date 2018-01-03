В Копенгагене украдена одна из самых дорогих в мире бутылок водки, привезенная, по словам ее владельца, из России. Кража произошла в баре Café 33, где выставлена коллекция водок, сообщает датский телеканал TV2 в среду, 3 января. Стоимость бутылки оценивается в 1,1 млн евро.
Владелец коллекции Брайан Энгберг сообщил о краже в полицию. На своей странице в Facebook он опубликовал фотографии предполагаемого преступника с замаскированным лицом, сделанные с камеры наблюдения.
В интервью TV2 коллекционер рассказал, что "одолжил в России" бутылку около полугода назад, застрахована она не была. Бутылка изготовлена с применением золота и серебра и украшена эмблемой с автомобилем, участвовавшем в ралли Монте-Карло в 1912 году, а также частью его кожаного сиденья.
Традиции марки "Руссо-Балт"
Бутылка водки была произведена частной компанией Dartz Motorz, которая базируется в Латвии и специализируется на производстве бронеавтомобилей. Dartz Motorz позиционирует себя как продолжателя традиций марки "Руссо-Балт", хотя сама компания не является владельцем марки. Автомобили под этой маркой стали выпускаться на вагоностроительном заводе в Риге 100 лет назад. Несколько таких машин было поставлено российскому императорскому двору.
Мировую известность "Руссо-Балт" приобрел в 1910 году, когда главный инженер завода Андре Нагель принял на машине участие в ралли Санкт-Петербург - Неаполь. Автомобиль прошел дистанцию без единой поломки. Через год Нагель выиграл на "Руссо-Балт" ралли в Монте-Карло. С началом первой мировой войны производство "Русо-Балта" было перенесено в Москву и Санкт-Петербург. Вскоре после революции 1917 года производство автомобилей было прекращено.
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