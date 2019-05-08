Адвокат Питер Шрадик подтвердил также, что 12 марта в доме у Боргена был проведен обыск.

В отношении Danske Bank ведется расследование по подозрению в отмывании около 200 млрд евро, которые были проведены через эстонское отделение банка в период с 2007 по 2015 год. Подозрительные переводы шли из России и других бывших республик СССР.

Государственный прокурор Дании еще в ноябре предъявил банку предварительные обвинения в нарушении законов страны по борьбе с отмыванием денег, касающиеся его эстонского отделения.

Тогда же прокурор подчеркнул, что позже определит, будут ли предъявлены индивидуальные обвинения.

В сентябре, когда в ходе следствия выяснились масштабы подозрительных выплат, Борген ушел в отставку.

От отвечал за международные операции Danske Bank, включая Эстонию, в период с 2009 по 2012 год.

Инвесторы все еще ждут, какие потенциальные штрафы могут предъявить банку в связи с этим скандалом власти США и других стран.

Претензии к Danske Bank



В 2014 году финансовая инспекция Эстонии обнаружила в банке "систематические нарушения процедур контроля рисков": филиал, вероятно, не всегда знал, чьи деньги он проводил через свои счета, а также источник их происхождения.

После этого два года подряд Danske Bank переживал череду проверок и претензий. Он начал закрывать подозрительные счета в эстонском филиале, а в 2015 году полностью закрыл все счета нерезидентов.

В марте 2017 года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, объединяющий журналистов из разных стран, рассказал новые подробности о схеме отмывания средств, получившей название "ландромат", или "молдавская схема". По его информации, при помощи молдавских судов из России с 2011 по 2014 годы вывели около 22 млрд долларов.

В феврале 2018 года датская газета Berlingske и британская Guardian сообщили, что в эстонском филиале Danske Bank, возможно, отмывались деньги "родственника Владимира Путина" и лиц, связанных с ФСБ. Пресс-секретарь российского президента тогда заявил, что "это не вопрос Кремля" и они не знают ничего об этом.

В сентябре 2018 года газета Financial Times со ссылкой на независимое расследование написала, что за один год через эстонское представительство Danske Bank было отмыто 30 млрд долларов из России и бывшего СССР.

Знакомый с расследованием человек говорил Financial Times: "От такой гигантской суммы в небольшом филиале захватывает дух. Такая огромная сумма не может там просто находиться, не вызывая вопросов".