В Дании нашли части тела погибшей на подлодке журналистки Ким Валль

"Мы нашли пакет с одеждой Ким Валль. В этом же пакете лежали две ноги. И потом мы нашли голову", - сказал руководитель следствия Йенс Мёллер. Повреждений на черепе, по его словам, не было. Также полиция нашла в одном из пакетов нож. По его словам, полиция продолжает расследование и пока затрудняется назвать причины гибели журналистки, передает РИА "Новости".

Ким Валль, планировавшая написать статью о Мадсене, исчезла после плавания с ним на подлодке Nautilus 10 августа вечером. Субмарину начали разыскивать на следующий день после того, как о не вернувшейся домой женщине сообщил в полицию ее друг. Спасатели обнаружили подлодку и установили контакт с Мадсеном. Однако вскоре лодка неожиданно затонула близ Копенгагена на глубине семи метров, а ее хозяина спас экипаж находившейся поблизости яхты.

Сначала изобретатель утверждал, что высадил журналистку на берег вечером 10 августа. Позже, однако, он изменил свои показания, сказав, что журналистка умерла после несчастного случая на борту его подлодки, когда ей на голову упала тяжелая крышки люка весом в 70 килограммов. Он заявлял, что похоронил женщину в море.

Ее туловище обнаружили после нескольких дней поиска, оно было расчленено - без головы и конечностей. Тело нашли без одежды, во время осмотра на торсе обнаружили следы от металлического предмета, который, как предполагается, использовался для того, чтобы препятствовать всплытию тела со дна моря.

Мадсен находится под арестом до конца октября, он подозревается в непристойном обращении с телом и убийстве журналистки. Мадсен говорит, что с Валль произошел несчастный случай. Он не может пояснить, почему тело журналистки нашли расчлененным.

Следователи после изучения компьютера и жесткого диска, находившегося в мастерской Мадсена, нашли там видео с кадрами пыток и казни женщин. Полиция выяснила, что кадры сняты не Мадсеном, а кем-то за рубежом.

Назначена судебно-психиатрическая экспертиза Мадсена, и ее результаты ожидаются к концу года.