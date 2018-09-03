Власти Дании арестовали у мыса Скаген судно "Новая Земля", принадлежащее Мурманскому морскому пароходству. На его борту находятся 19 россиян.
Norvegijos ir Danijos laivai, kurie dalyvaus Sirijos cheminio ginklo išgabenime
© AFP/Scanpix

Как заявил координатор Международной федерации транспортников (МФТ) в России Сергей Фишов, причина ареста не разглашается, передает в воскресенье, 2 сентября, "Известия".

Он напомнил, что "Новая Земля" — не первое арестованное за границей судно пароходства. В июле в Испании арестовали теплоход "Заполярье", который до сих пор стоит у берегов Сеуты.

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В профсоюзе моряков подчеркнули, что на данный момент по меньшей мере 80 российских моряков находятся в плачевном положении по вине судовладельца, а также отметили, что Мурманское морское пароходство игнорирует запросы МФТ о планах по выходу из сложившейся ситуации.

В июне, как писал rus.err.ee, в Эстонии был арестован российский паром "Петербург" за долги, возникшие в прошлом году во время стоянки в Риге. Моряки испытывали проблемы с продовольствием и водой, экипаж парома не получал зарплату несколько месяцев.

rus.delfi.ee
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