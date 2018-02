В ЦРУ опровергли, что заплатили ушлому россиянину 100 тысяч долларов за обман

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) опровергает информацию из опубликованных 9 февраля в The New York Times и The Intercept статей, в которых утверждалось, что спецслужбы США заплатили 100 тысяч долларов некоему "русскому информатору" за непроверенную информацию. Об этом РИА "Новости" заявила представитель ведомства Николь де Хэй, а изданию Washington Examiner - начальник отдела по связям с общественностью ЦРУ Дин Бойд.