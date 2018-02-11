"Люди, которых надули в действительности, - это Джеймс Райзен и Мэтт Розенберг (журналисты NYT и Intercept. - Прим. ред.). Вымышленная история, будто у ЦРУ выманили 100 тысяч долларов, - абсолютная неправда", - заявили представители ЦРУ.

Напомним, как утверждают NYT и Intercept, сотрудники американских разведывательных служб заплатили 100 тысяч долларов некоему россиянину, пообещавшему вернуть им похищенное при кибератаке на Агентство национальной безопасности (АНБ) США секретное кибероружие. При этом россиянин также предложил им продать материал, компрометирующий президента США Дональда Трампа, оценив свои услуги в 1 млн долларов.

По данным NYT, спецслужбы США заинтересовало только "секретное кибероружие". За него они якобы и заплатили россиянину 100 тысяч долларов в сентябре прошлого года. Однако вместо украденного программного обеспечения тот передал ЦРУ "непроверенную и, возможно, сфабрикованную информацию о Трампе и других лицах, включая данные банковских счетов, электронную переписку и предполагаемые данные российской разведки". После провала в ЦРУ предположили, что эта операция была спланирована российскими спецслужбами с целью внести раздор в американское правительство.

Критически прокомментировал публикацию в The New York Times и президент Дональд Трамп, напомнив, что ранее в СМИ сообщалось, будто за "фальшивые секреты" о нем предлагали 10 млн долларов, а теперь все скатилось до 1 млн долларов. "Надеюсь, теперь люди видят и понимают, что здесь происходит. Все выходит наружу - осушим это болото!" - написал Трамп в Twitter.